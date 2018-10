10. Oktober 2018, 18:49 Uhr Regensburg Eigenständiges Institut für Immunforschung

Das bisher an der Regensburger Universität angesiedelte "Centrum für Interventionelle Immunologie" (RCI) wird ein eigenständiges Forschungsinstitut. Die Wissenschaftler am RCI forschen schon seit acht Jahren zum menschlichen Immunsystem sowie zu Organ- und Stammzelltransplantationen. Von der Umwandlung in eine Stiftung des öffentlichen Rechts verspricht sich Wissenschaftsministerin Marion Kiechle neue Therapieansätze gegen Krebs, Infektionen und Autoimmunerkrankungen. Am Mittwoch unterzeichnete Kiechle, die als Expertin der Krebsmedizin gilt, die Stiftungsurkunde. Sie will zudem die Vernetzung der Krebsforschung in Bayern vorantreiben und mit einem Bavarian Cancer Centrum auch Betroffenen neue Erkenntnisse leichter zugänglich machen. Die neue Rechtsform des RCI soll von 2019 an gelten.