4. November 2018, 18:50 Uhr Regensburg Domspatzen bekommen einen neuen Chorleiter

Die Regensburger Domspatzen bekommen eine neue Leitung: Das Bistum Regensburg sucht ab sofort eine Nachfolge für Domkapellmeister Roland Büchner, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht, teilen die Regensburger Domspatzen auf ihrer Homepage mit. Der Chor gehört mit seiner über 1000-jährigen Geschichte zu den ältesten Knabenchören der Welt. Laut Ausschreibung wird für den Domkapellmeister ein männlicher Bewerber oder eine weibliche Bewerberin gesucht. Damit richtet sich die Stellensuche ausdrücklich auch an Frauen. Es wäre das erste Mal, dass der renommierte Chorleiterposten von einer Frau besetzt würde. Roland Büchner leitet die Regensburger Domspatzen seit 1994 und trat als Domkapellmeister die Nachfolger von Papstbruder Georg Ratzinger an. Der Bewerbungsschluss für die Nachfolge Büchners ist Mitte Dezember. Im Februar sollen sich die Bewerber in Regensburg vorstellen.