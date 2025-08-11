Geschichten werden manchmal mündlich erzählt oder in Form von Filmen oder Bildern. Geschichte aber wird vorzugsweise geschrieben, und auch ihre Quellen haben die Historiker am liebsten schwarz auf weiß am Schreibtisch liegen. In Erfurt in Thüringen sind zwei Historiker bei ihren Nachforschungen über die dortige Krämerbrücke jetzt zufällig auf ein solches Dokument gestoßen, das 200 Kilometer Luftlinie weiter südlich im bayerischen Regensburg leichte Erschütterungen am altstadtseitigen Ende der Steinernen Brücke auslösen könnte. Denn dort wackelt nun der Status der Historischen Wurstkuchl als „Älteste Bratwurststube der Welt“.

Wann dort an der Steinernen Brücke der erste Koch die hungrigen Bau- und Hafenarbeiter verpflegt hat, das weiß niemand so genau. Erstmals urkundlich erwähnt wurde ein solcher Koch nach bisherigem Kenntnisstand in einer städtischen Steuerliste von 1378, also 232 Jahre nach der mutmaßlichen Fertigstellung der Brücke – und satte 109 Jahre nach dem Datum jener Urkunde, welche die Thüringer nun plötzlich aus dem Wurstkessel gezaubert haben.

Dieses Dokument stammt eben aus dem Jahr 1269. Unter anderem sei darin von einer Hütte und einem Bräter die Rede, haben seine beiden Entdecker mitgeteilt. Martin Sladeczek, der sich in Erfurt um das dortige Welterbe kümmert, und der emeritierte Geschichtsprofessor Karl Heinemeyer interpretieren diese Kombination selbst als den bislang ältesten schriftlichen Nachweis für einen Bratwurststand. Ob dort am Stand bereits die bekannte Thüringer Rostbratwurst brutzelte, ist bisher nirgends belegt.

Für die Regensburger gehören neben der Altstadt auch die örtlichen Bratwürste zu ihrem eigenen Welterbe. Obwohl diese Würste viel kleiner und schlanker sind als die wuchtigen Thüringer und obwohl es in Regensburg selbst noch diese meerrettichscharfe lokale Konkurrenz gibt, nämlich die „Knackersemmel mit allem“, also außer mit Kren auch noch mit Essiggurken und süßem Senf.

Rein was die Größe anbelangt, übertrifft eine Thüringer Rostbratwurst eine einzelne Bratwurst aus Regensburg bei Weitem. Welche Wurst die größere Tradition hat, wird gerade neu diskutiert. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Die Regensburger haben ihre ebenfalls würstelstolzen innerbayerischen Rivalen aus Nürnberg im Streit übers älteste Bratwurstlokal bisher auf historischer Distanz halten können. Damals vor einem Vierteljahrhundert waren Urkunden und erste Erwähnungen noch auf Seite der Regensburger, so wie es jetzt womöglich die Thüringer für sich beanspruchen könnten.

Die beiden Erfurter Urkunden-Entdecker sind nach den Worten von Martin Sladeczek gar „nicht angetreten, um hier den lokalpatriotischen Kampf zu führen.“ Vielmehr habe sie interessiert, was einst auf der Krämerbrücke verkauft wurde. In dem Dokument geht es um Pachtrechte auf dieser bis heute gassenartig dicht mit Häusern bestandenen Brücke über den Breitstrom, einen Flussarm der Gera.

Wo genau und was genau jener urkundlich erwähnte Bräter da eigentlich gebraten hat, steht zwar ohnehin nicht in der Urkunde, aber da gibt sich Sladeczek gegenüber der Deutschen Presse-Agentur schon wieder weniger konziliant: „Wir wissen, was die Menschen im Mittelalter gegessen haben: Würste und gebratenes Fleisch.“

Die Historische Wurstkuchl in der Regensburger Altstadt. Ihr allererstes Gebäude musste einst dem benachbarten Salzstadel weichen. (Foto: Manfred Segerer/Imago)

Für Medien aller Art ist so ein lokalkulinarischer Historienstreit stets ein gefundenes Fressen, weil es dann endlich mal wieder lustig um die Wurst gehen darf. Die dpa hat sich deshalb auch gleich beim ebenfalls in Thüringen ansässigen Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen erkundigt. Demnach stammt die erste mehr oder weniger buchstäbliche Erwähnung der Bratwurst sowieso erst aus dem Jahr 1404, als in Arnstadt südlich von Erfurt die Ausgabe von „1 Groschen für Bratwurstdärme“ notiert worden ist.

In Regensburg hat die Historische Wurstkuchl den aufmerksamkeitsverheißenden Titel „Älteste Bratwurststube der Welt“ bisher jedenfalls nicht von der eigenen Homepage genommen. Auch sonst gibt sich Wurstkuchl-Wirtin Alexandra Meier betont gelassen. Der Titel sei gar nicht so wichtig. „Ich glaube nicht, dass die Leute sagen: Da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil es nur die zweitälteste ist“, lässt sich Meier zitieren. Denn auch in der Regensburger Wurstkuchl glauben sie zu wissen, was die Menschen im Mittelalter so gegessen haben.

Gesottenes Bauchfleisch zum Beispiel, Züngerl oder in Kraut ausgekochte Knöcherl. Das sei später durch die feineren Bratwürste ersetzt worden, heißt es in der eigenen Wurstkuchl-Historie. Wahrscheinlich, als die Historische Wurstkuchl an die Vorfahren der heutigen Betreiber verkauft worden ist. Also vermutlich 1806.