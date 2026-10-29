Einen Tag nach der gewaltigen Explosion in einem Regensburger Wohnhaus werden noch immer zwei Personen vermisst. Sollten sie sich im Haus befunden haben, werde man wohl nur ihre Leichen bergen können, heißt es von der Polizei. Es ist aber nach wie vor möglich, dass sie nicht vor Ort waren und beispielsweise im Urlaub sind.

Bisher konnten die Einsatzkräfte das einsturzgefährdete Haus nicht betreten, bis zum Morgen sind die Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk gegen einen Einsturz allerdings beendet worden, wie die Polizei mitteilte. Am Vormittag liefen noch Maßnahmen gegen herunterfallende Teile. Bis Einsatzkräfte ins Haus können, werde es voraussichtlich Nachmittag werden.

Dann soll nach den Vermissten gesucht werden. Es gehe dabei aber nicht mehr um eine Rettungsaktion, sagt ein Sprecher. Zudem werde man Ermittlungen zur Brand- beziehungsweise Explosionsursache aufnehmen. Beides ist noch unklar, es steht aber eine Gasexplosion im Raum. Zur Identität der Vermissten machte die Polizei bisher keine Angaben.

Einen Tag nach einer Explosion in einem Wohnhaus wollen die Einsatzkräfte mit der Suche nach vermissten Personen beginnen. Foto: Tizian Gerbing/dpa

In dem langgezogenen Mehrfamilienhaus klafft über zwei Etagen ein riesiges, schwarzes Loch. Foto: Felix Kirberg/dpa

Die Explosion in den frühen Morgenstunden des Mittwochs zerstörte einen großen Teil des Mehrfamilienhauses. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt zudem eine Rauchvergiftung. Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt. Die Ermittler halten eine Gasexplosion für denkbar.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks sichern einen der Balkone. Foto: Felix Kirberg/dpa

Einige Bewohner des Gebäudekomplexes konnten am Mittwoch kurz in ihre Wohnungen, um das Notwendigste für die Nacht zu holen. Das Wohnhaus, in dem es zur Explosion kam, ist Teil eines vierstöckigen Reihengebäudes, der komplett gesperrt wurde. Die meisten Bewohner seien „bei Freunden, Hotels oder dergleichen untergekommen“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Für die anderen suchte die Stadt Regensburg über ihre Homepage nach Unterkunftsangeboten.

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Anwohner hatten kurz vor 4 Uhr in der Nacht einen lauten Knall gemeldet. „Es kam zu einer Explosion in einem Wohnhaus und in der Folge dessen zu einem größeren Brandgeschehen“, schilderte der Polizeisprecher den Ablauf. Auch von einem Feuerball war die Rede.

Die Feuerwehr konnte aufgrund der Einsturzgefahr nicht von innen löschen und setzte Drehleitern ein. Foto: Tizian Gerbing/dpa

Für die Rettungskräfte begann ein Großeinsatz. Die Feuerwehr konnte aufgrund der Einsturzgefahr nicht von innen löschen und setzte Drehleitern ein. Mit einem massiven Löschangriff verhinderten sie eine Ausbreitung der Flammen auf den gesamten Dachstuhl und die Wohneinheiten des Nachbarhauses, indem sie unter anderem den Dachstuhlübergang von außen öffneten.

Die Feuerwehr Regensburg war den ganzen Mittwoch über mit bis zu 150 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk unterstützten mit rund 170 weiteren Helfern aus ganz Bayern, hinzu kamen mehr als 60 Polizisten.