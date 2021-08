"Als Bub bin ich höchstens mal sonntags mit den Großeltern in die Kirche"

Er hat einen radikalen Lebensentwurf gewählt: Matthias Strätz aus Zeil am Main hat sich zum Priester weihen lassen.

Von Sarah Höger

Zehn Minuten lang liegt Matthias Strätz neben sieben anderen Männern vor dem Altar des Regensburger Doms, bäuchlings, sein Kopf ruht auf den Armen. In seinem Rücken hallen die Fürbitten der Gemeinde. Bischof Rudolf Voderholzer kniet vor dem Altar. Eine Kamera schwenkt zwischen ihm und den Männern hin und her. Demut, Gehorsam und Ehrfurcht soll sie das ausgestreckte Liegen, die Prostratio, lehren. Es ist der Höhepunkt der Priesterweihe an diesem Sonntag im Juni.