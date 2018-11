11. November 2018, 18:38 Uhr Regensburg Betrunkener fällt in Donau

Betrunken ist am Sonntagmorgen ein 44 Jahre alter Mann in Regensburg in die Donau gefallen. Der unfreiwillige Schwimmer hatte nach Polizeiangaben aber Glück im Unglück: Anwohner hatten ein lautes Platschen gehört und die Beamten gerufen. Diese fanden rasch den um Hilfe rufenden Mann, der sich krampfhaft an einer Ufermauer festhielt. Rettungskräfte zogen den stark unterkühlten und entkräfteten 44-Jährigen aus dem Wasser und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann habe mehr als ein Promille gehabt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der genaue Wert sei aber unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.