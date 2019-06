26. Juni 2019, 18:44 Uhr Regensburg Bayerisch-tschechische Landesausstellung

Im Jahr 2023 soll es eine tschechisch-bayerische Landesausstellung geben. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Museumsdirektor Richard Loibl, Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) und der tschechische Kultusminister Antonín Staněk am Mittwoch in Regensburg unterschrieben. Den Plänen zufolge sollen das Haus der Bayerischen Geschichte und das Nationalmuseum Prag gemeinsam die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen während der Barockzeit von 1600 bis ins Jahr 1770 in den Mittelpunkt der Ausstellung rücken.