22. Juli 2019, 13:58 Uhr Leserdiskussion Haben Sie Vertrauen in die Notfallversorgung in Deutschland?

Bei einer Umfrage gaben die Teilnehmer an, dass sie sich im Krankenhaus besser versorgt fühlten und ohne Termin Hilfe bekämen.

In die Klinik oder zum ambulanten Arzt? Immer häufiger wenden sich Patienten mit leichten Erkrankungen an die Notaufnahmen - was zu langen Wartezeiten führt. Gesundheitsminister Jens Spahn plant nun eine Reform.

