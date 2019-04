7. April 2019, 18:40 Uhr Raumfahrtprogramm Wenig Geld für "Bavaria One"

Fast kein Geld für "Bavaria One": Das von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor der Landtagswahl angekündigte Luft- und Raumfahrtprogramm schlägt sich im neuen Doppelhaushalt nur minimal nieder. Im Etat für 2019/20 sind dafür gut 30 Millionen Euro vorgesehen. So lautet eine Antwort aus dem Wirtschafts- und dem Wissenschaftsministerium auf eine Anfrage der Grünen. Das ist nur ein Bruchteil der Summe, die Söder in Aussicht gestellt hatte. Er hatte Investitionen von mehr als 700 Millionen Euro "in den kommenden Jahren" angekündigt. Die Grünen-Politikerin Anne Franke kritisierte: "Markus Söders groß angekündigtes Raumfahrtprogramm schrumpft bei genauer Betrachtung auf Legoformat." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) entgegnete: "Für Projekte, die sich über viele Jahre weiterentwickeln, brauche ich nicht schon im ersten Haushaltsjahr die Gesamtsumme bereitstellen."