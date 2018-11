19. November 2018, 18:43 Uhr Raubling Streit unter Lkw-Fahrern

Ein Lkw-Fahrer ist bei einer Auseinandersetzung mit einem Kollegen auf einem Autohof an der Inntalautobahn lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige kam ins Krankenhaus. Gegen den 33 Jahre alten Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, wie das Polizeipräsidium Rosenheim am Montag mitteilte. Die Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung. Die Beamten suchen nach Zeugen der Tat am Sonntagabend in Raubling.