27. Februar 2019, 18:52 Uhr Raubling 13 Kilo Kokain im Auto

In einem Auto haben Beamte der Grenzpolizei in Oberbayern rund 13 Kilogramm Kokain gefunden. Bei der Durchsuchung des Wagens auf der Autobahn 8 bei Raubling (Landkreis Rosenheim) am Sonntag fanden sie zwölf Pakete mit dem Rauschgift, wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte. Der 52-jährige Fahrer wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde Haftbefehl erlassen. Er selbst schweigt zur Sache.