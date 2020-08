Rassismus:Hier spricht die Polizei

Fatih Tufan war der erste Polizist in Ingolstadt mit einem türkischem Pass. Über Rassismus kann er so einiges erzählen und die Debatte um Polizeigewalt kennt er gut. Auf Streife mit einem, der weiß, dass noch viel zu tun ist.

Von Pia Ratzesberger

Noch hat er seine Trainingshose an, die graue, kurze, und läuft über den Bahnhofsplatz in Richtung Dienstwagen. Ein viel zu heißer Tag, tapfer trägt er sein schwarzes Poloshirt, inkognito ist er trotzdem nicht. Bald beginnt die Schicht. Vermutlich könnte sich Fatih Tufan auch als Panzerknacker verkleiden und würde als Polizist enttarnt werden, weil in dieser Stadt irgendwann immer irgendwer ruft "ah, schau, da ist der Fatih".