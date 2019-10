- Schneefall und Dunkelheit sind Berggängern in den Alpen bei Berchtesgaden zum Verhängnis geworden. Ein Mann und eine Frau wurden am Sonntag von der Bergwacht aus dem Steinernen Meer gerettet. Das Paar war am Vorabend in einen Schneesturm geraten und hatte die Orientierung verloren. Mit einem Geländefahrzeug wurden die Wanderer ins Tal gebracht. In der Nacht auf Samstag hatte die Bergwacht drei Kletterer am Berg Rotpalfen retten müssen. Sie waren trotz Neuschnee und schlechter Wetterprognose gestartet. Sechseinhalb Stunden war die Bergwacht rettend im Einsatz.