Von Olaf Przybilla und Lisa Schnell, Regensburg / Nürnberg

Zuerst kamen die Polizisten und stapften mit Spürhunden durch ihren Garten. Dann kamen die Reporter und sagten ihnen, wen die Polizei sucht: Rachid Chouakri, einen verurteilten Mörder, äußerst brutal. Und dann sahen sie die Videoaufnahmen ihrer Überwachungskamera. Um 14.49 Uhr rennt ein Mann mit wehenden Locken an ihrem Haus vorbei - Rachid Chouakri. Um 14.50 Uhr biegt ihre 13-jährige Tochter um die Ecke. Die genaue Uhrzeit konnten sie mit ihrem Handy rekonstruieren. "Sie hat im Augenwinkel noch jemanden weglaufen sehen", sagt ihr Vater, ein Anwohner der Margaretenstraße in Regensburg, dem seitdem so einiges durch den Kopf geht. Was, wenn seine Tochter ein bisschen früher gekommen wäre? Wenn sie einem Mörder auf der Flucht in die Arme gelaufen wäre?