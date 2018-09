Die meisten Wähler dürften Alexander Hold nur in schwarzer Robe kennen, als milde Hand des Gesetzes in der nach ihm benannten Gerichtsshow. Dabei sitzt der 56-Jährige im realen Leben neben seiner juristischen Tätigkeit seit zehn Jahren für die Freien Wähler im Stadtrat seiner Heimatstadt Kempten und kandidierte, wenn auch aussichtslos, im vergangenen Jahr für das Amt des Bundespräsidenten. Jetzt will er für die Freien Wähler in den Landtag - und verlässt sich nicht auf den Promi-Bonus. "Als ich das erste Mal für den Stadtrat kandidiert habe, haben mich schon viele Menschen gewählt", sagt Hold, "aber nach sechs Jahren waren es noch einmal 70 Prozent mehr Stimmen." Die, so die These des Fernsehrichters, kamen von Wählern, die wegen Holds Bekanntheit erst mal skeptisch waren, sich dann aber überzeugen ließen. "Das war für mich ein Beleg, dass die Menschen am Ende doch genau hinschauen, ob jemand nur Entertainment macht oder arbeitet."

Bild: Sebastian Kahnert/dpa