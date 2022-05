"Ein Mensch im Burnout profitiert stark davon, sich in der Natur aufzuhalten"

Der Stadtpark Fürstenfeldbruck hat, was Landschaften für Menschen ganz besonders attraktiv macht: weite Wiesenflächen mit lockerem Baumbestand.

Der Biologe Simon Weigl erklärt, wie die Natur beim Entspannen hilft, was Wolf und Regenwurm gemeinsam haben und warum es gut sein kann, ein Gewitter draußen zu erleben.

Von Ingrid Hügenell

Wir Menschen brauchen die Natur - für das seelische Wohlbefinden wie für den Fortbestand unserer Welt. Simon Weigl, 35, erklärt im Interview, warum das so ist. Der Biologe leitet die Geschäftsstelle des Landesbunds für Vogelschutz in Puchheim. Er hat zwei Söhne, zwei und fünf Jahre alt. Die Familie lebt in München.