9. April 2019, 19:01 Uhr Prüfbericht Regierung weist ORH-Kritik zurück

Opposition sieht Beleg für verfehlte Haushaltspolitik

Von Wolfgang Wittl

Die Staatsregierung weist die Vorwürfe des Bayerischen Obersten Rechnungshofs (ORH) zurück, sie gebe zu viel Geld aus und zeige zu wenig Ehrgeiz beim Schuldenabbau. Der ORH-Jahresbericht sei "in Teilen leider sehr einseitig", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag. Noch schärfer reagierte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer auf die Kritik der Prüfer: Es sei "nicht die Aufgabe des ORH, eine Regierungserklärung für die künftigen politischen Schwerpunkte der Landespolitik abzugeben". Der Rechnungshof hatte bemängelt, dass der Freistaat zu viel Geld in "neue konsumtive" und "dauerhaft verpflichtende" Aufgaben investiere. Dazu gehören das Landespflegegeld sowie Zuschüsse für Kindergartengebühren.

Füracker verteidigte die bayerische Haushaltspolitik als solide und sozial. "Wir stellen uns den demografischen Herausforderungen und lassen niemanden im Regen stehen." Eine kluge und maßvolle Unterstützung zum jetzigen Zeitpunkt sei sinnvoller, "als in einigen Jahren vor den Scherben einer verfehlten Politik zu stehen". Mit dem Familien- und Pflegegeld setze Bayern ein Zeichen für Generationengerechtigkeit. Er könne "nicht verstehen, dass der ORH verlangt, dieses Geld nur in Beton und Straßen zu investieren", kritisierte der Finanzminister - zumal sämtliche Investitionen auf ein Rekordniveau anstiegen.

ORH-Präsident Christoph Hillenbrand bestätigte der Staatsregierung insgesamt eine geordnete Haushaltsführung, wirft ihr aber gravierende Versäumnisse vor: Trotz Rekordsteuereinnahmen schrumpfe die Rücklage von 8,3 Milliarden (2017) auf 2,2 Milliarden Euro (2020); statt zwei Milliarden Euro tilge der Freistaat in den nächsten zwei Jahren nur die Hälfte; überdies würden die frei werdenden Mittel aus dem Länderfinanzausgleich nun doch nicht in den Schuldenabbau gesteckt. Das ist eine deutliche Kritik an Ministerpräsident Markus Söder. Sein Vorgänger Horst Seehofer, der den Länderfinanzausgleich ausgehandelt hat, hatte angekündigt, dieses Geld zum Tilgen von Schulden zu verwenden.

Ein ORH-Sprecher sagte, der Rechnungshof prüfe nur innerhalb der Maßstäbe, die sich die Regierung selbst gesetzt habe. So orientiere man sich "an der gesetzlichen Vorgabe, die Schulden am Kreditmarkt bis 2030 komplett abzubauen". Da die Staatsregierung "leider" den von ihr selbst angedachten Spielraum beim Länderfinanzausgleich nicht zum Schuldenabbau nutze, bedürfe es "nun der vollen Ambition, um 2030 Schuldenfreiheit zu erreichen". Die Kritik des ORH ist besonders schmerzhaft, weil sie nicht aus der Opposition kommt, sondern von Beamten, die nicht im Verdacht stehen, die Staatsregierung aus politischem Kalkül auf Missstände aufmerksam zu machen.

Ministerpräsident Söder sagte, er fühle sich beim ORH-Bericht stets an den Fernsehgag "Dinner for one" erinnert: "The same procedure as every year." Er wundere sich jedes Mal, da Bayern besser wirtschafte als andere Länder. Gleichzeitig räumte er ein, dass der Schuldenabbau bis 2030 "schwierig" werde. Man müsse die Antworten auf Herausforderungen der Zukunft jetzt geben, nicht später. Mehr Geld in Straßen und weniger in Menschen zu investieren, "diese Logik erschließt sich mir nicht", sagte Söder. Es habe einen Grund, dass in Bayern ein hoher sozialer Friede herrsche.

Die Landtagsopposition sieht den ORH-Bericht indes als Beleg für eine verfehlte Haushaltspolitik. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann sagte, er erwarte, dass die Regierung den Weckruf wahrnehme und "ihr konsumorientiertes Ausgabeverhalten mit dem Geld der Steuerzahler endlich aufgibt". Söder habe nun amtlich, dass der Haushalt in "eine strukturelle Schieflage" gerate. Harald Güller (SPD) nannte es "absurd", dass die Staatsregierung es "seit Jahren nicht schafft, einen gerechten Steuervollzug zu gewährleisten". Güller fordert zudem mehr Geld für Investitionen in die Infrastruktur. FDP-Fraktionschef Martin Hagen sagte: "CSU und Freie Wähler plündern die Rücklagen zur Finanzierung ihrer Wahlgeschenke."