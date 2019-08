7. August 2019, 18:38 Uhr Prozess um Schadenersatz Nachwehen eines Skandals

Die Geiselhöringer Wahlfälschungsaffäre ist bis heute nicht juristisch geklärt. Nun fordern Stadt und Landkreis Geld zurück

Von Andreas Glas, Geiselhöring

Als der Skandal aufploppte, hatte die AfD noch kein einziges Landtagsmandat, nirgendwo in Deutschland. Mario Götze hatte die Fußballnationalmannschaft noch nicht zum vierten Weltmeistertitel geschossen. Und Donald Trump war nicht US-Präsident, sondern Darsteller einer Reality-TV-Show. Was das mit der Stadt Geiselhöring zu tun hat? Nichts. Doch wer sich all das bewusst macht, der bekommt ein Gespür dafür, wie lange die Nachwehen der Geiselhöringer Wahlfälschungsaffäre nun schon anhalten.

Fast fünfeinhalb Jahre ist der Skandal her, aber richtig geklärt ist die Sache bis heute nicht. Die juristische Aufarbeitung ist ins Stocken geraten, ist geprägt von Pannen, Versäumnissen und sonstigen Widrigkeiten. Und jetzt? Könnte die Allgemeinheit auch noch auf Kosten sitzen bleiben, die der Skandal produziert hat.

Es geht um rund 114 000 Euro. Das ist die Summe, die dem Landkreis Straubing-Bogen für die Wiederholung der mutmaßlich manipulierten Kommunalwahl 2014 entstanden sein soll. Da die Geiselhöringer neben dem Bürgermeister auch den Kreistag mitgewählt hatten, musste ja im ganzen Landkreis nochmals abgestimmt werden.

Für die Manipulation verantwortlich macht der Landkreis den Spargelbauern Karl B. - und fordert deshalb Schadenersatz von ihm. Auch die Stadt Bogen hat eine Klage eingereicht. Sie fordert zusätzlich rund 6000 Euro Schadenersatz. Über diese Zivilklagen muss seit dieser Woche das Regensburger Landgericht entscheiden. Doch bereits die Ausgangslage ist höchst verzwickt.

Das hat zum einen mit dem Strafverfahren zu tun, das parallel zu den Schadenersatzklagen gegen Karl B. läuft. Auch die Staatsanwaltschaft hält ja den Spargelbauern für den Drahtzieher der mutmaßlichen Wahlmanipulation. Er soll Briefwahlzettel manipuliert haben, indem er Erntehelfer aus Rumänien offenbar anstiftete, für bestimmte Kandidaten zu stimmen. Bis die Anklage der Staatsanwaltschaft aber zugelassen war, hatte es fast drei Jahre gedauert, bis Februar 2017.

Seither sind drei Anläufe gescheitert, die Geschehnisse in einer Hauptverhandlung zu klären. Die Folge: Es fehlt ein Schuld- oder Freispruch, an dem sich das Landgericht auch beim Urteil über die Schadenersatzklage gegen Karl B. orientieren könnte.

Ursprünglich hätte der Strafprozess im Januar 2018 beginnen sollen, ebenfalls am Landgericht in Regensburg. Weil die Staatsanwaltschaft den Strafverteidigern nicht alle Beweismittel zugänglich gemacht hatte, wurde das Verfahren kurzfristig wieder abgesagt.

Beim zweiten Anlauf im Oktober 2018 wurde der Prozess nach zwei Tagen ausgesetzt. Diesmal, weil die Verteidiger keinen Zugang zu allen digitalen Ermittlungsakten bekommen hatten. Der dritte Anlauf im März 2019 scheiterte, weil der angeklagte Spargelbauer krank und damit nicht prozessfähig war. Einen vierten Versuch will das Landgericht von 4. November an unternehmen. Karl B. hat bislang stets bestritten, illegal gehandelt zu haben.

Weil das Urteil im Strafprozess erst kurz vor Weihnachten fallen soll, haben die Anwälte des Landkreises und der Stadt Bogen vorgeschlagen, das Zivilverfahren über die Schadenersatzklage bis dahin auszusetzen. Dagegen wehren sich aber die Verteidiger des Spargelbauern. Sie fordern, das Zivilverfahren rasch abzuschließen und pochen darauf, die Schadenersatzklage abzuweisen - mit der Begründung, dass die Klage bereits verjährt sei. Ein Argument, das die Causa Geiselhöring erst recht verzwickt macht.

Der Hintergrund ist, dass nicht nur die Staatsanwaltschaft sehr lange für ihre Anklage gegen Karl B. gebraucht hat. Auch der Landkreis hat seine Schadenersatzklage erst Ende 2018 eingereicht, fast vier Jahre nach der mutmaßlich manipulierten Kommunalwahl. Zu spät, sagen die Verteidiger des Spargelbauern, denn die Verjährungsfrist liegt bei drei Jahren. Gerade noch rechtzeitig, argumentieren dagegen Landkreis und Stadt Bogen. Aus deren Sicht ist nicht der Zeitpunkt der ersten, ungültigen Wahl entscheidend. Sondern der Zeitpunkt der Wiederholungswahl, die 2015 stattfand und jene knapp 120 000 Euro gekostet hat, die man zurückhaben will. Wer recht hat, muss nun das Landgericht entscheiden.

Mit Blick auf die Schadenersatzforderung könnte es auch um die Frage gehen, ob sich die Stadt Geiselhöring unfreiwillig zum Komplizen eines Kriminellen gemacht hat. Konkret geht es um den Vorwurf, dass das Geiselhöringer Wahlamt für mehr als 400 rumänische Saisonarbeiter Wahlscheine ausstellte - und damit womöglich erst die Voraussetzung schuf, dass die Erntehelfer an der Kommunalwahl teilnehmen konnten. Hierzu hat Karl B. ein Gutachten bei einem Regensburger Rechtswissenschaftler eingeholt. Darin heißt es, die Stadt hätte "von Beginn an Zweifel an der Wahlberechtigung dieser europäischen Landarbeiter haben" müssen. Außerdem ist von "schweren Versäumnissen" die Rede und davon, dass die Stadt "mehr oder weniger bewusst falsche Wählerverzeichnisse angelegt" habe. Der Geiselhöringer Bürgermeister hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen. Er sei sicher, dass die Mitarbeiter im Wahlamt nach "bestem Wissen und Gewissen" gearbeitet hätten, sagte Herbert Lichtinger (CSU) im Oktober 2018, als die Kritik am Wahlamt laut geworden war.

Ein Urteil über die Schadenersatzklage plant das Landgericht für den 8. Oktober. Die Nachwehen des Skandals halten also vorerst an.