Ein russischer Staatsbürger tötete vergangenes Jahr zwei ukrainische Soldaten, die in einem Krankenhaus in Murnau behandelt wurden. Vor Gericht geht es nun um die Frage: War das eine nationalistische Tat – oder ein Streit um Alkohol?

Von Max Fluder

Es sind zwei ganz verschiedene Geschichten, die am Montagmorgen im Raum B266 des Münchner Justizzentrums präsentiert werden. Doch beide haben den Anspruch, das zu erklären, was am späten Nachmittag des 27. April 2024 in Murnau am Staffelsee vorgefallen ist. Klar ist: Zwei Männer, beides Soldaten aus der Ukraine, wurden an diesem Tag niedergestochen. Und klar ist auch, wer die beiden Ukrainer getötet hat: Juri J., russischer Staatsbürger.