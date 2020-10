Von Andreas Glas und Johann Osel

Er bekreuzigt sich, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Da steht er also, in der Dorfkirche mit dem Zwiebelturm, Muschenried in der Oberpfalz. Hier sollte er heiraten, unter weißem Stuck, die Einladungen waren verschickt. Aber jetzt ist die Braut verschwunden, einfach weg. Er zündet eine Kerze an, für Maria, um ihr "Kraft zu schicken", sagt Christian F. "Oder einen Wunsch zu schicken, dass sie sich meldet."