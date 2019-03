26. März 2019, 17:08 Uhr Prozess in Nürnberg Verdacht auf bandenmäßigen Schmuggel von Solarmodulen

Christian Pech, Vize-Landrat von Erlangen-Höchstadt, soll an der Unterschlagung von Zöllen für Solarmodule in Höhe von 20 Millionen Euro beteiligt gewesen sein.

Der SPD-Politiker steht wegen gewerbs- und bandenmäßiger Steuerhehlerei und der Beihilfe zum Schmuggel vor Gericht.

Angeklagt ist Pech als Privatperson. Vom Dienst als Vize-Landrat wurde er jedoch bereits vorläufig suspendiert.

Aus dem Gericht von Olaf Przybilla

Christian Pech ist angeklagt der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhehlerei und der Beihilfe zum gewerbs- und bandenmäßigen Schmuggel. Wer aber den stellvertretenden Landrat von Erlangen-Höchstadt beobachtet, wie konziliant er im Landgericht Nürnberg Anwälte und Mitangeklagte begrüßt, der könnte glauben, der SPD-Politiker betrete gerade den Kreistag.

Zum Bild, das von dem 42-Jährigen von vielen gezeichnet wird, passt das. Pech wird als umgänglich beschrieben, als verbindlich und konstant gutlaunig. In der mittelfränkischen SPD haben sie eine hohe Meinung von ihm, dort ging es stetig aufwärts, seit Pech mit 16 in die Partei eingetreten ist: Assistent in der Nürnberger SPD-Stadtratsfraktion, Ortsvereinsvorsitzender, Geschäftsführer für die SPD im Erlanger Stadtrat, Büroleiter bei Renate Schmidt, Fraktionschef im Kreistag, schließlich stellvertretender Landrat in Erlangen-Höchstadt, also Wahlbeamter.

Angeklagt freilich ist Pech als Privatperson. Insgesamt vier Mitarbeiter einer Firma, die mit Solaranlagen handelt, sollen beim Import von Solarmodulen sogenannte Antidumping- und Ausgleichszölle hinterzogen haben. 2013 hatte die Kommission der Europäischen Union einen zunächst vorläufigen Antidumpingzoll auf aus China importierte Photovoltaik-Module eingeführt. Mithilfe solcher Zölle sollte verhindert werden, dass ausländische Anbieter die Konkurrenz aus der EU mit niedrigen Preisen aus dem Markt drängen, um danach die Preise wieder heraufzusetzen. Vom Erheben solcher Eingangsabgaben waren nur jene Firmen befreit, die sich verpflichteten, einen bestimmten Mindesteinfuhrpreis einzuhalten.

Der Geschäftsführerin einer Nürnberger Gesellschaft legt die Staatsanwaltschaft nun zur Last, solche Module aus China unterhalb des vorgegebenen Mindestpreises eingeführt und dies gegenüber den Behörden verschleiert zu haben. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass dadurch Zölle in Höhe von 20 Millionen Euro nicht gezahlt wurden. Drei Mitarbeiter der Firma, darunter Pech, sollen die Geschäftsführerin unterstützt haben. Zusätzlich wird zwei Kunden der Firma vorgeworfen, geschmuggelte Module weit unter Mindestpreis angekauft und das Einhalten der Preisvorgaben nur vorgetäuscht zu haben - indem sie verschleierte Rückzahlungen oder die Manipulation von Montage- und Zubehörkosten vereinbarten.

Pech kommt an diesem ersten Verhandlungstag nicht zu Wort, was in ihm vorgeht, lässt sich insofern schwer sagen. Wer sich aber mit einer langjährigen politischen Wegbegleiterin unterhält, bekommt ein Bild, das sich unterscheidet von der Gelassenheit, die man ihm im Gericht unterstellen könnte. Schwer getroffen hätten ihn die Vorwürfe, zumal er laut Anklage zwar lediglich mitgeholfen haben soll beim inkriminierten Geschäftsgebaren - aber als einziger Prominenter unter vollem Namen unter den Vorwürfen zu leiden habe. Zumal alles andere als klar sei, ob die ihm vorgeworfenen Anklagepunkte am Ende tatsächlich juristisch haltbar sein werden.

Tatsächlich sind die Folgen für Pech jetzt schon enorm. Nach vierwöchiger Untersuchungshaft wurde er im Dezember 2017 von der Landesanwaltschaft vom Dienst als Vize-Landrat vorläufig suspendiert - da "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen" werden könne, dass der kommunale Wahlbeamte nach dem Verfahren aus dem Beamtenverhältnis entfernt werde. Angesichts der Schwere der Vorwürfe und "des damit einhergehenden Ansehensverlustes des Amtes" habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Die Anklage wird am ersten Verhandlungstag nicht verlesen, weil einer der sechs Angeklagten einer Erkrankung wegen nicht teilnehmen kann. Dies soll nun am 2. April geschehen.