7. November 2018, 18:49 Uhr Prozess Auffällige Spenden

In der Miesbacher Amigoaffäre muss das Gericht klären, ob die Sparkasse für ein Grundstücksgeschäft Gegenleistungen erbrachte

Von Matthias Köpf

Der Mann, der an der Spitze der Kreissparkasse Miesbach für das Rechnungswesen verantwortlich war, hatte seinen Vorstandsvorsitzenden Georg Bromme noch per Aktenvermerk gewarnt. Bromme solle die Spendenvereinbarung nicht unterschreiben, und wenn die Gemeinde Holzkirchen diese Spenden zur Bedingung für das Grundstücksgeschäft mache, so solle er einen "gewissen zeitlichen Abstand" wahren, damit "nicht ein direkter Zusammenhang zwischen beiden Verträgen hergestellt werden kann". Ob es diesen Zusammenhang gibt zwischen den sechsstelligen Spenden der Sparkasse und dem 4,2 Millionen Euro schweren Kauf des ehemaligen Baywa-Grundstücks am Rand des Holzkirchener Ortszentrums, das bestimmte am Mittwoch den dritten Verhandlungstag wegen der Miesbacher Amigoaffäre gegen Bromme, Ex-Landrat Jakob Kreidl (CSU) und zwei weitere Sparkassen-Manager.

Aus der Kreissparkasse Miesbach ist über einige Jahre viel Geld nach Holzkirchen geflossen. Um die Marktposition der Bank im Landkreis zu stärken, sagt der damalige Vorstandsvorsitzende. (Foto: Manfred Neubauer)

Die vier Männer auf der Anklagebank sind beileibe nicht die einzigen, die in diese Affäre verstrickt sind. Der Verfasser des Aktenvermerks zum Beispiel hat bereits einen Strafbefehl akzeptiert - genau wie der Mann, der ihm 2010 die Spendenvereinbarung und den Kaufvertrag für das Grundstück ins Büro gebracht hat. Dieser Mann ist der damalige Holzkirchener Bürgermeister Josef Höß (CSU), der mit dem rechtsgültigen Strafbefehl über sechs Monate Haft auf Bewährung plus Geldauflage als vorbestraft wegen Bestechlichkeit gilt. Der Rathausbeamte, der die Vereinbarung verfasst hatte, hat einen Strafbefehl wegen Beihilfe akzeptiert. Sie alle sagen aber nun als Zeugen vor dem Landgericht München, dass sie einfach das jahrelange, belastende Verfahren zu einem Ende hätten bringen wollen. Dass die jeweils 100 000 Euro Spenden, die von 2010 bis 2014 nach Holzkirchen fließen sollten, ein Teil des Grundstücksgeschäfts zwischen der Gemeinde und der Sparkasse gewesen sein sollen, davon will keiner etwas wissen. Georg Bromme am allerwenigsten. Er steht im Zentrum dieses Anklagepunkts, einem der gravierendsten unter vielen Vorwürfen wie Untreue, Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung wegen teurer Reisen von Bürgermeistern und Kreisräten, wegen Präsenten für Jagdfreunde oder Verwaltungsräte und wegen gesponserten Geburtstagsfeiern wie dem 120 000 Euro teuren Fest zu Kreidls 60. im Jahr 2012, das die Affäre zwei Jahre später ins Rollen brachte.

Georg Bromme muss sich vor dem Landgericht verantworten. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Bromme soll Geld der Sparkasse - unbehelligt von all den Lokalpolitikern und Unternehmern im Verwaltungsrat - aus vollen Händen verteilt haben. Die Spenden für Holzkirchen, die in der Marktgemeinde in einen Skaterplatz und in ein Kulturzentrum flossen, leugnet er nicht. Sie hätten aber dazu gedient, die schwache Marktposition der Sparkasse im boomenden Nordlandkreis zu verbessern. Nach Holzkirchen seien zuvor nie solche Großspenden geflossen wie in andere Kommunen. Er habe diese Spenden für Holzkirchen damals in Aussicht gestellt, aber nicht fest zugesagt, so betonten Bromme selbst und mehrere Zeugen. In einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat zum Grundstücksverkauf ist allerdings durchaus von einer Spendenzusage die Rede, im Sitzungsprotokoll dann jedoch nicht mehr.

Die Spendenvereinbarung, die der Bürgermeister Höß dann mit den Kaufvertrag persönlich in die Sparkasse getragen hat, war nach Brommes Aussage eben "typisch Gemeinde Holzkirchen", wo man immer geschäftstüchtig gewesen sei. Der CSU-Mann Höß sagt, er sei von den Freien Wählern im Gemeinderat zu einer schriftlichen Spendenvereinbarung gedrängt worden. Dass Bromme die dann nicht unterschrieben hat, habe er richtig gefunden. Brommes Wort habe ja "weiß Gott auch was gegolten", sagte Höß aber auch. Brommes Nachfolger, der wegen anderer Vorwürfe mit auf der Anklagebank sitzt, hat das Areal später weiterverkauft und die fünfte Tranche über 100 000 Euro nicht mehr angewiesen, nachdem die ganze Affäre schon Wellen geschlagen hatte. Die 400 000 Euro, die wirklich angekommen sind, hat Höß auf die Fläche des Areals umgerechnet und ist auf 47,98 Euro pro Quadratmeter gekommen. Mehreinnahmen dieser Höhe hätten sich auf dem Markt auch leicht erzielen lassen, sagte er - vielleicht um den Preis, dass ein anderer Käufer nicht genau das verwirklicht hätte, was man sich im Rathaus so vorgestellt hat. Grundsätzlich sei "die Brisanz all dessen schon bewusst" gewesen, sagte Höß - sonst wäre nicht öfter angemerkt worden, dass es mit den Spenden keinerlei Zusammenhang gebe.