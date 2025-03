Die Aktivisten kritisieren in einer Erklärung, der „Foodfluencer Markus Söder“ halte trotz massiver Kritik – etwa Petitionen – daran fest, Felßner zum Bundesminister zu küren. Auch ein Strafbefehl gegen Felßner wegen Boden- und Gewässerverunreinigung aus dem Jahr 2018 halte Söder nicht von seinem Plan ab. Insofern habe man sich entschlossen, auf dem landwirtschaftlichen Anwesen des mutmaßlichen Ministers in spe ein Banner anzubringen.

Offenbar mithilfe von Leitern waren dort zwei Aktivisten auf das Dach der Rinderhaltung geklettert und hatten ein Banner angebracht. Ein Dutzend weiterer Aktivisten hatte – Angaben von „Animal Rebellion“ zufolge – auf dem Betriebsgelände Plakate präsentiert mit Forderungen wie „Kein Lobbyist als Agrarminister“ und „Kein Umweltsünder als Agrarminister“.

Felßner habe sich als „denkbar ungeeignet“ für den Posten als Minister erwiesen, sagt die Aktivistin Scarlett Treml. Deshalb habe man beschlossen, so die Organisation, Felßner „aufs Dach“ zu steigen. Im SZ-Gespräch verwahrt sich Treml gegen die Darstellung, die Aktivisten seien auf das Grundstück Felßners „eingedrungen“. Das bestiegene Gebäude sei nicht durch Mauer, Zaun oder Hecke abgetrennt vom öffentlichen Bereich, man habe „keinen Widerstand überwinden“ müssen. Die Aktion habe etwa zehn Minuten gedauert, man habe sich bei der Aufnahme der Personalien angeblich bewusst „kooperativ und super freundlich“ gezeigt.

Felßner selbst war bei dem Vorgang am Montag nicht anwesend, er war bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Er zeigte sich empört über die Aktion der Tierrechtsaktivisten. Er sei „fassungslos“ über „diese Radikalen“, zitierte BR24 den Bauernpräsidenten. Seine Frau sei völlig verängstigt gewesen. Er wollte am Dienstagnachmittag eine Erklärung abgeben.

Bereits im November, also Monate vor der Bundestagswahl, hatte CSU-Chef Markus Söder die Personalie Felßner nach einer Vorstandssitzung der Partei präsentiert – er solle im Falle eines Wahlsiegs der Union als Landwirtschaftsminister „gesetzt“ sein.

Auf dem Hof von Günther Felßner haben Tierrechts-Aktivisten von „Animal Rebellion“ mit Plakaten protestiert. (Foto: Animal Rebellion)

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der Landwirt im bayerischen Bauernverband. Der 58-Jährige ist CSU-Mitglied, ist bislang nur kommunalpolitisch aktiv. Seine frühzeitige Benennung als Ministeranwärter durch Söder sollte auch die Ambitionen der konkurrierenden Freien Wähler von Hubert Aiwanger und dessen Zulauf im ländlichen Raum eindämmen.

Ein Bundestagsmandat konnte Felßner aber, obwohl auf Platz drei der CSU-Liste, wegen des mittelmäßigen Wahlergebnisses nicht erreichen. Das könnte unter Umständen ein Makel sein für die Berufung ins Amt, weil diese Tatsache in der CSU-Landesgruppe durchaus kritisch betrachtet werden soll. In den laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD ist Felßner aber Mitglied der Arbeitsgruppe „Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt“. Ob die CSU am Ende tatsächlich dieses Ressort erhält, ist zwar noch offen; in Münchner Parteikreisen zeigte man sich zuletzt aber recht optimistisch, dass Felßner der nächste Agrarminister wird.

Öffentliche Kritik an Felßner gibt es wegen des Vorwurfs, es komme dadurch ein „Lobbyist“ ins Ministeramt; Felßner hatte sich stets dagegen verwahrt, der Bauernverband sei eine „Denkfabrik“ für die ganze Gesellschaft. Und zudem eben wegen der Umwelt-Verfehlung in der Vergangenheit. 2018 erhielt der konventionelle Landwirt einen Strafbefehl über 90 Tagessätze, es ging um Einleitung von Silo-Sickerwasser auf Flächen. Akzeptiert und abgeschlossen, sagte Felßner selbst dazu, „wo man arbeitet, kann ein Fehler passieren“. Online-Petitionen gegen einen Agrarminister Felßner – initiiert von der Kampagnen-Plattform Campact und vom Umweltinstitut München – berufen sich indes auch auf diese Geschichte.

Das Umweltinstitut distanzierte sich am Dienstag in einer Mitteilung von der Aktion auf Felßners Hof: „Protest gegen die Ernennung eines Agrarlobbyisten zum Minister ist legitim, darf aber die Grenzen des Anstands nicht überschreiten“ – etwa durch Aktionen, „die in die Privatsphäre von Politikerinnen und Politikern eingreifen“.