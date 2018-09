7. September 2018, 15:18 Uhr Protest gegen Wiederaufbereitung Dieses Brett wurde in Wackersdorf berühmt

Rudolf Forster ließ sich das Stück Holz 1986 von seinem Schwiegervater zuschneiden. Da ahnte er noch nicht, dass er damit zu einem Symbol für den Protest werden würde.

Von Andreas Glas

Rudolf Forster öffnet seine Haustür. Er sieht anders aus als auf dem Foto von damals. Dünner, älter, grauer. Und, klar, das Brett fehlt. Wer Forster, 79, nur vom Foto kennt, der kennt ihn mit Holzlatte an der Stirn. Das Foto ist fast jedem bekannt, der die Proteste in Wackersdorf verfolgt hat. Nur wenige kennen den Kopf hinter dem Brett.

Er bittet in die Küche. Wer am Küchentisch Platz nimmt, schaut ins offene Wohnzimmer. Kachelofen, Pendeluhr, Sessel, Sofa. Vor 20 Jahren ist seine Frau an Krebs gestorben, kein Möbelstück scheint er seitdem verrückt zu haben. Seit seine Frau tot ist, sei er ein trauriger Mann, sagt Forster. Dann erzählt er von Wackersdorf. Und beginnt zu lächeln.

Früher lächelte er selten, wenn er über Wackersdorf sprach. Da war vor allem Zorn, als Forster von den Plänen der Staatsregierung hörte, dort eine Wiederaufbereitungsanlage (WAA) für Atommüll zu bauen. In seiner Nachbarschaft, in Kohlberg in der Oberpfalz, gab es noch mehr Leute, die zornig waren. Aber die meisten "haben sich nicht interessiert, was da passiert", erinnert sich Forster. "Da hab ich mir gedacht: Was kannst du tun, um die Leute aufzurütteln?" Die Leute, die aus seiner Sicht blind waren für die Gefahren des WAA-Projekts. "Nur wer ein Brett vorm Kopf hat, kann für die WAA sein", sagt Forster. Diesen Gedanken habe er damals gehabt. Daraus wuchs eine Idee, die ihn für kurze Zeit berühmt machte.

Er stellt jetzt eine Bügelflasche auf den Küchentisch. Selbstgemachter Johannisbeersaft. Die Beeren hat er in seinem Garten gepflückt. "In diesen Garten ist noch keine Chemie reingekommen", sagt Forster. Die Natur ist ihm wichtig, das war schon damals so, auch deshalb machte er mit beim WAA-Protest. Im Februar 1986 ging er zur Schreinerei, die sein Schwiegervater in Kohlberg besaß. Er bat ihn, ein Fichtenbrett zuzuschneiden. Wozu das gut sei, fragte der Schwiegervater. Forster erzählte es ihm. Der Schwiegervater setzte die Säge an, "aber widerwillig, seine Kundschaft war ja überwiegend für die WAA. Es hat ihm nicht so recht gefallen, dass ich mich engagiere".

Zu Hause schrieb er mit schwarzem Filzstift aufs Brett: "Nur wenn i a Brett davor hätt wär i dafür". Und rechts und links daneben, in blauer Farbe und Großbuchstaben: "WAA". Das Brett war fertig, aber: "Ich musste noch schauen, wie ich es am Kopf befestigen kann." Damals arbeitete Forster als Werkstattleiter für die Handwerkskammer, bildete Umschüler zu Maschinenbauern aus. Er kannte diese Helme, die Schweißer mit einem größenverstellbaren Band an ihren Köpfen befestigten. Er kaufte so ein Kopfband. Es konnte losgehen.

Es war der 9. Februar 1986, Faschingssonntag, als Forster das Brett auf die Rückbank seines Audi 100 legte und in Richtung Süden fuhr, 50 Kilometer, bis nach Wackersdorf. Dort, im Taxöldener Forst, demonstrierten an jenem Sonntag 5000 Menschen gegen die Pläne der Staatsregierung, darunter viele in Kostümen. Sie formierten sich zu einem "Gaudiwurm", einem Faschingszug, das Motto hieß: "Uns wurmt die WAA." Dicht an dicht marschierte Forster neben den anderen, "das war nicht gerade einfach, wenn man so ein Ding aufhat", 60 Zentimeter lang, 13,5 Zentimeter hoch, ein halbes Kilo schwer. Forster erinnert sich, dass das Brett bei den Demonstranten für Lacher sorgte - und die Aufmerksamkeit eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur weckte.