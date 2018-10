23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Prognose Wirtschaft wächst und sucht Fachkräfte

Ungeachtet wachsender weltpolitischer Unsicherheiten rechnet die bayerische Wirtschaft weiter mit kräftigem Wachstum in diesem Jahr. "Für 2018 rechnen wir mit einem Anstieg des bayerischen Bruttoinlandsprodukts von 2,5 Prozent", sagte Alfred Gaffal, Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), am Montagabend in München. Damit bleibt die vbw bei ihrer ursprünglichen Erwartung für Bayern, obwohl mehrere Forschungsinstitute inzwischen ihre diesjährigen Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft insgesamt leicht gesenkt haben.

Zum Hemmschuh für die bayerische Wirtschaft wird nach Gaffals Einschätzung jedoch der Fachkräftemangel. Bayern könne sein Wachstums- und Produktionspotenzial deshalb nicht voll ausschöpfen. "Investitionen am Standort Bayern sind dadurch bedroht." Gaffal bekräftigte das Ziel, in den nächsten fünf Jahren 250 000 zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen, und forderte die schnelle Verabschiedung des in Berlin geplanten Zuwanderungsgesetzes für Fachkräfte.