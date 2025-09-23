Ärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung schlagen Alarm Private Finanzinvestoren kaufen in rasendem Tempo Praxen in Bayern auf 23. September 2025, 14:15 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Radiologien sind bei Investoren besonders beliebt. Seit 2021 kamen bei 90 Prozent aller Verkäufe von Radiologie-Praxen Investorengruppen zum Zug. (Foto: Robin van Lonkhuijsen/IMAGO/ANP)

Allein in den vergangenen Jahren in Bayern kauften Private-Equity-Gesellschaften Hunderte Arztsitze auf. Besonders beliebt sind potenziell lukrativere Praxen wie Radiologien und Augenarztpraxen. Die Folgen für die Patienten sind gravierend.

Von Nina von Hardenberg

