Ärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung schlagen AlarmPrivate Finanzinvestoren kaufen in rasendem Tempo Praxen in Bayern auf

Radiologien sind bei Investoren besonders beliebt. Seit 2021 kamen bei 90 Prozent aller Verkäufe von Radiologie-Praxen Investorengruppen zum Zug.
Radiologien sind bei Investoren besonders beliebt. Seit 2021 kamen bei 90 Prozent aller Verkäufe von Radiologie-Praxen Investorengruppen zum Zug. (Foto: Robin van Lonkhuijsen/IMAGO/ANP)

Allein in den vergangenen Jahren in Bayern kauften Private-Equity-Gesellschaften Hunderte Arztsitze auf. Besonders beliebt sind potenziell lukrativere Praxen wie Radiologien und Augenarztpraxen. Die Folgen für die Patienten sind gravierend.

Von Nina von Hardenberg

Immer mehr Praxen in Bayern sind inzwischen in der Hand von Privatinvestoren. Vor dieser Entwicklung haben die Bayerische Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) sowie weitere Verbände am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung eindringlich gewarnt. „Was viele Expertinnen und Experten im Gesundheitswesen lange befürchtet haben, ist nun belegbar bittere Wahrheit“, heißt es darin.

