31. August 2018, 19:03 Uhr Private Nutzung Projekt zu Handys in der Schule

Mit Beginn des neuen Schuljahrs testen Schulen im Freistaat Regeln zur privaten Handynutzung. An dem Projekt beteiligen sich 135 weiterführende Schulen aus den sieben bayerischen Bezirken, teilte das Kultusministerium in München mit. Sie können eigene Regeln für die private Handynutzung in der Schule aufstellen. So sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, "um neben der pädagogischen Nutzung von Handys im Unterricht auch dem Wunsch nach einem privaten Gebrauch von Smartphones im Schulalltag zu entsprechen", sagte Kultusminister Bernd Sibler (CSU). Bisher sind Handys nur zu Unterrichtszwecken erlaubt. Die private Nutzung ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Der Schulversuch ist auf zwei Jahre angelegt und wird durch das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung begleitet.