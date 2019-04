23. April 2019, 18:51 Uhr Priesendorf SEK-Einsatz nach Streit

Mehrere Waffen hat die Polizei im Fluchtwagen des Mannes entdeckt, den ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nach einem Familienstreit am Montag in Oberfranken festgenommen hatte. In dem Auto fanden die Beamten nach Polizeiangaben vom Dienstag bei der Festnahme des 23-Jährigen ein selbstgeschmiedetes Schwert, eine Machete, zwei Messer, eine Schreckschusspistole und ein Luftgewehr. Der junge Mann sei außerdem alkoholisiert gewesen und habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, hieß es. Er sei in einem Krankenhaus untergebracht. Der 23-Jährige soll am Montag in Priesendorf (Landkreis Bamberg) damit gedroht haben, seinem Bruder etwas anzutun, und anschließend mit dem Auto davongefahren sein. Es gab Hinweise, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Beamte des SEK nahm ihn später fest.