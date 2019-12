Ein ungewöhnlicher Blick auf den Europawahl-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) ist als "Pressefoto Bayern 2019" ausgezeichnet worden. Eine Jury des Bayerischen Journalisten-Verbandes (BJV) kürte am Mittwoch die Aufnahme des freien Fotografen Jan Staiger, 24, zum Sieger: Von einem Wahlkampfprospekt aus blickt Weber aus einer am Boden abgestellten Tasche optimistisch nach oben. Das Foto des gebürtigen Nürnbergers erschien in einer Langzeit-Reportage über Webers EU-Wahlkampf in der Süddeutschen Zeitung. Das Preisgeld beträgt 2500 Euro. Sebastian Beck, der stellvertretende Ressortleiter München, Region und Bayern der SZ, wurde in der Kategorie "Land&Leute" für sein Foto eines Flüchtlings aus Sierra Leone ausgezeichnet, der gerne am Stammtisch des Sixenbräu in Nördlingen sitzt. Weitere Preisträger sind Alexander Hassenstein, Karl-Josef Hildenbrand, Matthias Hoch, Stefan Rossmann und Jonathan Ziegler.

Eine Ausstellung mit rund 80 nominierten Fotos wird noch bis 23. Dezember im Landtag gezeigt und geht danach auf Tour durch den Freistaat.