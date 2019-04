11. April 2019, 18:54 Uhr Pressath Niesattacke löst Unfall aus

Wegen einer heftigen Niesattacke hat ein Mann in der Oberpfalz einen Unfall verursacht. Der 38-Jährige prallte ungebremst auf einen Traktoranhänger, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe so oft niesen müssen, dass er dabei nichts sehen konnte. Bei dem Unfall am Mittwoch auf der B 470 zwischen Troschelhammer und Pressath (Landkreis Neustadt) entstand ein Schaden von 17 000 Euro.