11. April 2019, 18:54 Uhr Premiere Potzblitz!

Im neuen Imagefilm des Landtags erklären Hausmeisterin Irene und Bürschlein Vinzenz die Demokratie in Bayern

Von Lisa Schnell

Irene stellt ihren Besen in die Ecke und horcht: Da schnarcht doch wer! Im Keller des Landtags?! Die Hausmeisterin tappt immer weiter vor in die unterirdischen Gänge des Maximilianeums. Bis sie vor der Quelle des Geschnorchels steht: Ein junges Bürschlein in dunkelblauer Pagen-Uniform schläft da am Boden. Sie stupst ihn an, er schreit, sie schreit. Gestatten "Edelknabe Edler von Eglfing", so heißt er, jawohl, und Verehrteste? "Irene - äh - von Bogenhausen."

Ein Film über den Landtag und die Demokratie in Bayern für Besuchergruppen - da denkt man an Fahrstuhlmusik, ein paar Hochglanzbilder vom Maximilianeum und allerlei Pfeile und Tortendiagramme, die sich im Kopf zu einem großen Fragezeichen verwirren. Woran man nicht denkt, sind Vinzenz und Irene, gespielt von Ferdinand Schmidt-Modrow und Marianne Rappenglück, bekannt etwa aus dem "Komödienstadl" oder "Forsthaus Falkenau". 1878 schlief der "Edelknabe" ein, um dann 2019 von einer Hausmeisterin erklärt zu bekommen, wie die Bayern es eigentlich ohne König aushalten und dass es jetzt im Landtag sogar eine Präsidentin gibt: "Potzblitz!"

Ausgedacht haben sich "Irene und Vinzenz" Studenten der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF). Bis jetzt wurden die Erklärfilme für Besucher des Landtags vom Bayerischen Rundfunk produziert und der Landtagsverwaltung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für jede Legislaturperiode wird alle fünf Jahre ein neuer gemacht. Dieses Mal wollte schon die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm Neues wagen und rief einen Wettbewerb für die HFF aus. Zum ersten Mal produzierte der Landtag seinen Imagefilm selbst und zwar für etwa 100 000 Euro. Am Donnerstag lud Landtagspräsidentin Ilse Aigner zur Premiere und ehrte die Sieger des Wettbewerbs: Alexander Mayer, Christoph Behr, und Zeno Legner. Der Film wird an Schulen verschickt und steht im Internet zum Herunterladen bereit. Etwa 300 000 Besucher würden ihn in den nächsten fünf Jahren im Landtag sehen, sagte Aigner: "In den Kino-Charts wäre er unter den ersten 100." "Gehobenes Programmkino" nennt sie das Filmgenre, an dem sie sich sogar selbst versucht hat.

Edelknabe Vinzenz wandelt durch den Landtag, er hat im Plenarsaal schon "schwarze Magie" vermutet, womit er nicht die Tricks der CSU meinte, sondern lange Stängel, die es 1878 noch nicht gab und heute Mikrofone heißen. Er hat sich mit Hilfe einer Schwarzwälder Kirschtorte von Hausmeisterin Irene die Mehrheitsverhältnisse im Landtag erklären lassen. Das Stück der SPD hatte nur eine Kirsche, das der AfD zwei. Jetzt staunt er vor einer großen weißen Flügeltür, was aus seinem früheren Schlafgemach geworden ist, da steht vor ihm eine große Frau im lila Kostüm. "Iro Präsidialität", stottert Vinzenz. "Ich bin die Ilse", sagt "die Ilse" Aigner.

Aigner erklärt, was das Präsidium eigentlich so macht, zwischendrin veranschaulichen Grafiken, wie ein Gesetz entsteht oder ein Volksbegehren. Vinzenz staunt über das "leuchtende Täfelchen" in Irenes Händen, das sich alle ans Ohr halten, genauso wie über die Demokratie. Das beschreibe gut die Realität vieler Bürger, sagt Zuschauer und Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher (SPD). "Man kann nicht voraussetzen, dass die Institutionen jedem bekannt sind." Filmisch sei er "begeistert". Ob er selbst noch was gelernt hat? Eines vielleicht: Die "Hollywoodqualitäten" von Ilse Aigner waren ihm neu.