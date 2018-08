29. August 2018, 20:32 Uhr Prachtvolle Blüte Dolmetscherin des Herzens

Von SZ

Vielleicht stammt die schönste Beschreibung der Sonnenblume, hier aufgenommen im oberbayerischen Murnau, aus der Feder von Augustin Engelbrecht. Der hat sich im 19. Jahrhundert nicht nur als Schullehrer in Passau und pädagogischer Autor einen Namen gemacht, sondern in einem Briefwechsel auch die Sonnenblume herrlich gepriesen - "diese Blume, die sich immer nach der Sonne richtet, die uns leuchtet" und die den Vorzug vor allen verdient als "Dolmetscherin der Sprache meines Herzens". Spätestens mit dem ersten Frost wird allerdings auch in diesem Jahr ihre prachtvolle Blüte beendet sein, meist ist das im Oktober der Fall. In den kommenden Tagen soll das Wetter in Bayern jedenfalls wieder wechselhaft werden, vom Donnerstag an teils unbeständig mit Schauern und Gewittern; vor allem im Süden soll es dann zum Wochenende nicht recht besser werden, während im Norden des Freistaats durchaus eine allmähliche Besserung in Aussicht gestellt wird.