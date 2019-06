7. Juni 2019, 18:53 Uhr Pottenstein Himmelsleiter

Wanderer können ihre Oberschenkelmuskulatur an den 150 Treppenstufen trainieren

Das Städtchen Pottenstein in der Fränkischen Schweiz wirbt mit 21 Freizeitangeboten "für jeden Geschmack auf engstem Raum". Raufgehen und runterschauen ist das Prinzip der "Himmelsleiter" - ein Mobilfunkturm mit Aussichtsplattform in 25 Metern Höhe . Er wurde vom Freistaat im Landschaftsschutzgebiet erbaut und 2014 eröffnet. Wanderer können ihre Oberschenkelmuskulatur an den 150 Treppenstufen trainieren, bei Architekten gilt das Stahlbauwerk als Vorzeigeobjekt. Der unweit gelegene und privat betriebene "Erlebnisfelsen Pottenstein" wird es dagegen wohl nicht in Architekturführer schaffen. Das mit Rodelbahnen dekorierte Gelände wurde kürzlich um einen Höhenweg samt Riesenbrücke ergänzt. Deren raumgreifende Rampe erinnert an einen überdimensionierten Bahnüberweg für Fußgänger.