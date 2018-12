10. Dezember 2018, 18:52 Uhr Postamt "Hier ist gerade die Hölle los!"

Seit bald 25 Jahren leitet Rosemarie Schotte das Weihnachtspostamt in Himmelstadt, pro Jahr erreichen sie Tausende Briefe und Postkarten.

Kistenweise Briefe flattern derzeit im Weihnachtspostamt in Himmelstadt ein. Für Rosemarie Schotte und ihre Kollegen alles andere als eine stade Zeit

Interview von Dietrich Mittler

Seit 1994 leitet Rosemarie Schotte die Weihnachtspostfiliale im unterfränkischen Himmelstadt. Mit ihrem Team stellt sie seitdem Jahr für Jahr sicher, dass weltweit Tausende Kinder Post vom Christkind bekommen. Die 78-Jährige ist eine Frau, mit der sich einfach himmlisch plaudern lässt - es sei denn, man ruft kurz vor Weihnachten an.

SZ: Hallo Frau Schotte, haben Sie einen Moment Zeit?

Rosemarie Schotte: Hier ist gerade die Hölle los!

Die Hölle? In der Postfiliale des Christkinds?

Im Moment kommen kistenweise Briefe an das Christkind rein, die rechtzeitig beantwortet werden wollen. Da ist was los. Wir machen ja alles, Briefe schreiben, frankieren, Publikumsverkehr inklusive seit dem ersten Advent. Viele wollen den Himmelstädter Sonderpoststempel haben.

Wie groß ist denn gerade der Personalstand des Christkinds?

Aktuell 42 Leute.

42 Leute?

Ja, Sie tun so erstaunt. Wir haben jedes Jahr circa 80 000 Briefe, die verschickt werden wollen. Also sind wir 42 Leute, inklusive meiner Person und dem Stempler.

Einen Stempler gibt es auch?

Der Stempler, das ist mein Mann. Der stempelt die ganze Post ab, baut die Dekoration auf. Ich mache eine Skizze und sage, wie ich es haben will. Da bin ich dann sehr genau, manchmal vielleicht zu genau. Und dann sagt er immer: Im nächsten Jahr machst du das selber.

Sie sind seit mehr als 50 Jahren miteinander verheiratet. Er wird Ihnen wohl nicht wegrennen.

Ja, der rennt mir nicht mehr weg.

Wer hat Sie zur Leiterin der Weihnachtspostfiliale gemacht? Könnte da Petrus seine Hände im Spiel gehabt haben?

Alles, was im Himmel geschieht, ist ein Geheimnis. Aber ich denke, die da oben haben die richtigen Leute hier auf Erden darauf gebracht, mich zu fragen, ob ich die Leitung übernehmen will.

Welche Referenzen können Sie vorweisen, dass Sie tatsächlich im Sinne des Christkinds arbeiten? Gibt es zum Beispiel Dankesbriefe, die Sie erreichen?

Selbstverständlich. Vor allem von den Eltern, den Opas und Omas der Kinder. Da werden die "roten Bäckchen" oder die "strahlenden Augen" der Kinder beschrieben. Sehr blumig, aber das freut uns, die wir hier ehrenamtlich arbeiten. Oft sind wir gerührt. Insbesondere, wenn es den Kindern nicht gut geht. Da geht es auch um Krankheit, Tod, die Eheprobleme der Eltern ... Ein Kind etwa bat das Christkind, der kürzlich gestorbenen Mutter im Himmel die Nachricht zu übermitteln: "Sag ihr bitte noch, dass wir sie sehr vermissen."

Was machen Sie denn in so einem Fall?

Bedrücken die Kinder schwere Schicksale, ist es klar, dass ich darauf eingehe. An solch einem Brief sitzt man lange.

Und was schreiben Sie anderen Kindern?

Solche Briefe beginnen zum Beispiel so: "Liebe Maria, heute war ich mit meinen Engelchen auf der Erde, und wir flogen durch die weihnachtlich geschmückten Gassen." Oft schreibe ich auch: "Habe ich dir schon erzählt, dass in unserer himmlischen Schreibstube viele Tausend Briefe aus der ganzen Welt eingetroffen sind?"

Sie sind am Nikolaustag 78 Jahre alt geworden. Das himmlische Arbeitsrecht scheint sich gewaltig vom irdischen zu unterscheiden. Wie lange müssen Sie denn noch für das Christkind arbeiten?

So lange es mir noch Freude macht, und so lang ich es eben noch machen kann. Ich bin gerade krank. Vor wenigen Tagen bin ich die Treppe nur noch auf allen Vieren hochgekommen. Da überlegt man sich schon, wie lange das noch geht.

Was macht das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten, das Ihnen heuer verliehen wurde? Haben Sie das wirklich so gut wie nie an?

Ich trau mich immer nicht. Ich wollte es ja am Eröffnungstag der Weihnachtspostfiliale anstecken. Aber ich habe Angst, die Auszeichnung zu verlieren. Außerdem macht sie Löcher in die Kleidung.

Es heißt, jedes Kind bekomme von Ihnen eine Antwort. Auch die rotzfrechen?

Die kleinen Kinder, die sind nicht rotzfrech zum Christkind. Das sind dann eher Größere, die uns veräppeln wollen. So etwas fliegt gleich in den Papierkorb. Und es gibt tatsächlich Erwachsene, die uns mit einer Partnerbörse verwechseln. Auch dafür sind wir nicht zuständig.

Hat das Christkind denn auch einen Wunsch?

Ja. Auf jeden Brief gehört ein ordentlicher Absender, sonst können wir gar nicht antworten. Da sollten die Eltern drauf achten, wenn ihre Kinder dem Christkind schreiben. Unsere Intention ist es ja, den Kindern Freude zu bereiten.