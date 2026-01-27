SZ: Herr Thomeczek, CSU-Chef Markus Söder hat kürzlich vorgeschlagen, Bundesländer in Deutschland zusammenzulegen. Bayern würde dadurch weniger Geld in den Länderfinanzausgleich stecken müssen für Regionen, die „kaum noch lebensfähig“ seien. Was fällt Ihnen dazu ein?
ParteienforschungWarum funktioniert der Regionalpopulismus in Bayern so gut?
Der Potsdamer Politikforscher Jan Philipp Thomeczek hat in einer Studie dargelegt, was den Freistaat und seine Parteien in puncto Populismus so besonders macht.
Interview von Thomas Balbierer
Schwarz-orange Koalition in Bayern:Droht den Freien Wählern das Schicksal der FDP?
Maue Umfragewerte, wenig Impulse und ein alles dominierender Markus Söder: Die Partei von Hubert Aiwanger befindet sich vor der Kommunalwahl in einer Formkrise. Wird sie von der CSU erdrückt? Eine Analyse.
