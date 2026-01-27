Schwarz-orange Koalition in Bayern : Droht den Freien Wählern das Schicksal der FDP?

Maue Umfragewerte, wenig Impulse und ein alles dominierender Markus Söder: Die Partei von Hubert Aiwanger befindet sich vor der Kommunalwahl in einer Formkrise. Wird sie von der CSU erdrückt? Eine Analyse.