Am Landgericht Nürnberg-Fürth wurde am Mittwoch ein Polizist (links) wegen Vergewaltigung in zwei Fällen, sexueller Nötigung und sexueller Belästigung in je einem Fall und Unterschlagung in zwei Fällen zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

(Foto: Max Weinhold)