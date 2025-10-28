Der Mann, der in Aschaffenburg ein Krippenkind tötet, greift Monate vorher eine Frau an, doch die Polizei interessiert das wenig. Dafür wird ein Beamter verurteilt. Richtig so.

Polizisten kommt in ihrem Beruf eine besondere Verantwortung zu, sie stehen bei ihrer Arbeit unter besonderer Beobachtung. Trotzdem passieren ihnen Fehler, das ist nur menschlich. Würde jede Unzulänglichkeit als strafbare Handlung ausgelegt, würde das ihre Arbeit fast unmöglich machen. Zumal man den bayerischen Polizisten glauben darf, dass sie in der Regel nicht verhindern, dass wegen einer Straftat ermittelt wird.