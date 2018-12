10. Dezember 2018, 18:52 Uhr Polizei Unbekannter sägt Mast mit FC-Bayern-Fahne um

Drei Tage, nachdem ein bislang Unbekannter im fränkischen Geroldsgrün einen Mast mit FC-Bayern-Fahne umgesägt hat, sucht die Polizei weiter nach Spuren. Bisher gebe es keine Hinweise, sagte Klaus Bernhard, der Leiter der Polizeiinspektion Naila. Weil der Fahnenmast in der Nacht auf Samstag zu Boden ging, sei ein Zusammenhang mit dem bayerischen Derby zumindest nicht auszuschließen. Am Samstag war der Club zu Gast beim FC Bayern. Der zeigte dabei mehr Standfestigkeit und besiegte den Club klar. Dienststellenleiter Bernhard hofft nun unter anderem auf Hinweise in den sozialen Netzwerken. Mitunter verrieten sich Täter in solchen Fällen selbst. Größere Fahndungsmaßnahmen seien aber nicht geplant. "Dafür fehlt uns hier das Personal", sagte Bernhard.