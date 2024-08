Begehrte Hörspiel-Figuren:Achtung, die Tonie-Diebe sind los

Vor ein paar Jahren mussten sich Eltern beeilen, um rechtzeitig vor Weihnachten eine Tonie-Box zu kaufen. Nur so war garantiert, dass die Kinder keine unangenehmen Fragen stellen. Wie soll man der Dreijährigen auch erklären, dass das Christkind keine Kapazitäten mehr zur Herstellung des Musikgeräts hatte, Lieferung bis Weihnachten ausgeschlossen? Regelmäßig vor dem Fest waren die kleinen Boxen ausverkauft, die Kinder leicht bedienen und so mithilfe kleiner Figuren Musik und Hörspiele selbst auflegen können. Das ist heute anders, der Hersteller ist gewachsen, der Handel mit den Boxen und den dazu gehörenden Tonie-Figuren, die man auf das Gerät stellt, um sie abzuspielen, sind längst ein Millionen-Geschäft. Es könnte allerdings passieren, dass dieses Jahr vor Weihnachten die Tonies leer geklaut sind.

Gold, Edelsteine, Bargeld, das mögen unter Dieben auch weiterhin lohnende Ziele sein. Einige jedoch, so scheint es, sind inzwischen auf Tonies umgeschwenkt, was durchaus nachvollziehbar ist: Die kleinen Figuren sind so teuer, dass es sich lohnt, sie zu klauen. Sie sind viel leichter weiterzuverkaufen als Edelsteine. Und sie sind lange nicht so gut bewacht wie Gold.

Wahrscheinlich deshalb soll ein 20-Jähriger im Februar in Lindau Tausende Tonie-Figuren gestohlen haben: Der Mann wurde bereits europaweit wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls gesucht. Die Figuren sind passend zum Hörspiel gestaltet, bestimmt war auch Räuber Hotzenplotz dabei. Unter Umständen hat die 29-Jährige, die im März in einem Geschäft in Ingolstadt Tonies im Wert von 1000 Euro in den Rucksack ihres elfjährigen Sohnes stopfte, dabei aber beobachtet wurde, auch einen Olchi-Detektiv mitgehen lassen. Und wahrscheinlich haben die Diebe, die in Neuburg bis in den August hinein Dutzende Tonies geklaut haben, auch eine Paw-Patrol-Figur eingesteckt. Warum die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck ihre Ermittlungsgruppe zu weiteren Tonie-Diebstählen nach der polynesischen Zeichentrickheldin „Vaiana“ benannte, bleibt ihr Geheimnis.

Wer also sichergehen will, dass eine Tonie-Figur unterm Christbaum liegt, sollte allen Diebesbanden zuvorkommen und am besten jetzt schon zuschlagen. Die Preise von mehr als 15 Euro pro Figur sind zwar so schon unverschämt – auf dem Schwarzmarkt wird es aber sicher nicht billiger.