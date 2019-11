Nach Tat in Passau: Haftbefehl gegen 26-Jährigen wegen Mordverdachts

Der mutmaßliche Täter soll einen 33-jährigen erstochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt in der Passauer Innenstadt gefunden. Als mögliches Motiv geben die Ermittler "erhebliche Beziehungsprobleme" an.

Wegen Mordverdachts hat ein Richter einen Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen erlassen, der in Passau einen Mann erstochen haben soll. Der mutmaßliche Täter sitze in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Passanten hatten am Donnerstag einen 33-Jährigen schwer verletzt in der Passauer Innenstadt gefunden. Der Mann starb wenig später. Erste Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass die beiden Männer seit längerem erhebliche Probleme miteinander gehabt hätten, hieß es in einer Mitteilung.

Der 26 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich am Samstag bei der Polizei im hessischen Wiesbaden gestellt. Er wurde noch am selben Tag nach Passau überstellt.