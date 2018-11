11. November 2018, 18:38 Uhr Politik Zwischenschritt zum Bundestag

FW-Chef Aiwanger deutet Koalition in Bayern nur als Etappensieg

Für Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist die Regierungsbeteiligung in Bayern nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum nächsten großen Ziel: "In zehn Jahren werden wir im Bundestag sitzen", sagte der designierte bayerische Vize-Ministerpräsident, der an diesem Montag als neuer Wirtschaftsminister vereidigt werden soll, der Nachrichtenagentur dpa. Aiwanger zeigte sich sicher, dass in ganz Deutschland der Wunsch nach bürgerlichen Koalitionen ohne Grüne und SPD bestehe. Diese Lücke, die einst die FDP ausfüllte, biete eine bundesweite Zukunft für seine Partei.

Die Freien Wähler haben bei der Landtagswahl 11,6 Prozent der Stimmen geholt und sich mit der CSU auf eine Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geeinigt. Dadurch bekämen sie nun auch "Zugang zu Fachwissen und Personal, das wir bisher nicht hatten", sagte Aiwanger. Seine Partei sei innerlich gefestigt, für die sei aus der Stabilität in Bayern heraus jetzt der richtige Zeitpunkt für die nächsten Schritte. "Nach den Kommunen und dem Land müssen wir auch im Bund versuchen, den Fuß in die Tür zu kriegen und eine bessere Politik machen." Hätten die Freien Wähler in den vergangenen Jahren bundesweit so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die AfD oder die Piraten, so säßen sie nach Aiwangers Überzeugung ohnehin schon im Bundestag.