14. Juli 2019, 18:29 Uhr Politik Oberpfalz-CSU bestätigt Füracker

Die Oberpfälzer CSU hat Albert Füracker für zwei weitere Jahre zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Mit 93,7 Prozent erhielt der bayerische Finanz- und Heimatminister am Samstag ein ähnliches Ergebnis wie beim letzten Mal (94,5). Als seine Stellvertreter wurden die Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstorfer, Alexander Flierl und Harald Schwartz sowie der Landrat von Neustadt an der Waldnaab, Andreas Meier, bestätigt. Geehrt wurde Fürackers Vorgängerin Emilia Müller, die langjährige Wirtschafts-, Europa- und Sozialministerin. Mit rund 19 000 Mitgliedern ist die Oberpfalz nach Oberbayern der zweitgrößte CSU-Bezirk. An diesem Montag wählt der Bezirksverband Augsburg einen neuen Chef. Als Nachfolger für den früheren Staatssekretär Johannes Hintersberger ist der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich vorgeschlagen.