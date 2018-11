11. November 2018, 20:43 Uhr Politik in Bayern Horst Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten

Eine entsprechende persönliche Erklärung will er im Laufe der Woche abgeben, Anfang 2019 soll es einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben.

Horst Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten. Eine entsprechende persönliche Erklärung will der 69-Jährige im Laufe der Woche abgeben, Anfang 2019 soll es einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben. Das machte Seehofer am Sonntagabend bei Beratungen der engsten CSU-Spitze in München deutlich, wie die Süddeutsche Zeitung aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Auch die dpa berichtete darüber.

Mehr in Kürze auf SZ.de

