Von Andreas Glas

Es ist jetzt eine gute Woche her, da hat Alexander Dobrindt die Diskussion um den Kanzlerkandidaten der Union für beendet erklärt, jedenfalls vorläufig. Er rate "unseren Parteien dazu, diese Debatte jetzt nicht so aktiv zu führen", sagte der Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin. Man könnte auch sagen: Er hat den Bundestagsabgeordneten der CSU einen Maulkorb verpasst. Wer die eigenen Ansprüche zu früh zu ehrgeizig nach außen trägt, "kann auch Zustimmung kaputt machen", sagte Dobrindt dem Deutschlandfunk. Er sagte das mit Blick auf die guten Umfragewerte für seine Partei und deren Anführer, den Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder - und mit Blick auf die langen 15 Monate bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021. Also, Debatte beendet?