10. September 2018, 18:59 Uhr Pöttmes Metzger bei Explosion verletzt

Bei einer Explosion an einer Brühmaschine zum Entborsten geschlachteter Schweine ist ein Metzger in Schwaben am Montag verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen nach Polizeiangaben ins Krankenhaus. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Leck an der Maschine zu dem Unfall in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) führte.