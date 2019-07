7. Juli 2019, 18:54 Uhr Plößberg Pavillon verletzt vier Feiernde

Eine starke Windböe hat bei einer Party in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) einen Pavillon erfasst - vier Gäste wurden verletzt. Der Pavillon wurde aus seiner Bodenverankerung gerissen und wirbelte mehrere Meter durch die Luft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Überdachung gegen Gäste der Feier prallte, zogen sich vier von ihnen Prellungen und Schürfwunden zu. Sie kamen am Samstag zur Behandlung in Krankenhäuser.