5. Oktober 2018, 18:58 Uhr Pläne für 2025 Das Abstrakte beleben

Menschlichkeit als Maß, Welt als Aufgabe, Miteinander als Ziel: Diese Themen bilden den intellektuellen Überbau zur Kulturhauptstadt-Bewerbung Nürnbergs

Von Olaf Przybilla

Am vergangenen Wochenende durften die Nürnberger erstmals erleben, wie es sich anfühlen könnte, Europäische Kulturhauptstadt zu sein. Eingeladen waren sie in die Südstadt, jenen Teil Nürnbergs, von dem die Rede geht, dort lebten Menschen mit insgesamt 80 Muttersprachen. Das Projekt "Boulevard Babel" erinnerte an das wohl eindrücklichste Bild, das aus der letzten deutschen Kulturhauptstadtregion - dem Ruhrgebiet - 2010 im Gedächtnis geblieben ist.

Damals wurde die Autobahn 40 für ein gigantischen Picknick gesperrt, die Menschen feierten, futterten und erhoben den Ruhrschnellweg zum Stillleben. Nürnbergs Babel-Projekt war kleiner dimensioniert, wirkte aber - sah man sich die Besucher an - ebenso euphorisierend. Es fühlt sich offenbar gut an, wenn Liebespaare in Hinterhöfen "Romeo und Julia" in diversen Weltsprachen rezitieren und auf der gesperrten Wölckernstraße internationale Liebeslieder zu hören sind, dargeboten von gemischten Chören. Die Wölckernstraße, muss man dazu wissen, ist ein Ort, dem selbst eingefleischte Nürnberger eine grundsolide Ästhetik der Hässlichkeit nicht absprechen. Aber für einen Nachmittag für den Autoverkehr gesperrt, mit Rollrasen ausgelegt und Kultur angereichert - wird so ein Ort plötzlich liebenswert.

Der Rollrasen war als Verweis gemeint auf die Art der Annäherung an den abstrakten Begriff "Kulturhauptstadt 2025". Von der Graswurzel her nährte man sich an, möglichst konkret und niedrigschwellig. Eine Woche später hat die Stadt nun den intellektuellen Überbau für ihr Projekt vorgestellt. Und wo am Wochenende alle mitkamen, dürfte dieser wohl vorwiegend an Jurymitglieder gerichtet sein. Drei große Themen verfolgt die Bewerbung, drei Überbegriffe - in Deutsch und Englisch - hat die Stadt dafür gefunden: Da ist zunächst embracing humanity, "Menschlichkeit als Maß". Nürnberg gilt als deutsche Stadt des Humanismus, der Begriff vom "Schatzkästlein" des Reiches dockte an dieser Tradition an, wurde aber im 20. Jahrhundert aufs Furchtbarste von den Nationalsozialisten instrumentalisiert. Dass sich die Stadt diesem NS-Erbe beispielhaft gestellt hat - mit Dokuzentrum und Memorium Nürnberger Prozesse -, ist international längst anerkannt. Für die Bewerbung sollen nun Künstler eingeladen werden, um sich mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände und "seiner inhaltlichen Aufladung" auseinanderzusetzen, kündigt Hans-Joachim Wagner an, der Leiter des Bewerbungsbüros.

Exploring reality, "Welt als Aufgabe" ist das zweite Großthema. Aus Nürnberg stammt der älteste überlieferte Erdglobus, Dürer publizierte hier Sternenkarten, die Stadt ist Ort der Spielzeugmesse und der deutschen Spielesammlung schlechthin. Für die Bewerbung plant die Stadt im Pellerhaus nun ein spielerisches Laboratorium, "in dem Arbeiten, Lernen und Spielen" neu beleuchtet werden sollen, sagt Kulturreferentin Julia Lehner.

Evolving community, "Miteinander als Ziel" wiederum zielt auf die Diversität einer Kommune mit 80 Muttersprachen ab, erläutert Oberbürgermeister Ulrich Maly. Einer Stadt, die bereits 1947 ihre Bevölkerungen nach "Ideen für den Wiederaufbau" befragte und später zu einem deutschen Zentrum der Soziokultur wurde. Gelebt wird diese in den sogenannten Kulturläden, diesen soll in der Bewerbung eine herausragende Rolle zuwachsen.