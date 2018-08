30. August 2018, 18:50 Uhr Pilotprojekt Kostenlose Busse zur Kinderbetreuung

Mit kostenlosen Bussen will der Freistaat künftig Familien beim Transport ihrer Kinder in Kindertagesstätten unterstützen. Das Pilotprojekt soll Anfang kommenden Jahres starten, wie Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag in München sagte. Analog zum Schulverkehr sollen Kinder morgens mit Bussen in die Kitas gebracht und abends wieder zu Hause abgeliefert werden. Die genaue Taktung wird in der Testphase erprobt. Das Projekt soll in den Großstädten München, Nürnberg sowie Augsburg starten und später auf andere Städte ausgeweitet werden. Sozialministerin Kerstin Schreyer soll demnächst Gespräche mit den Kommunen aufnehmen. Eltern sollen sowohl finanziell als auch zeitlich entlastet werden. 90 Prozent der Kosten will der Freistaat übernehmen, zehn Prozent sollen die Kommunen tragen. Von dem Angebot sollen vor allem auch sozial schwächere Familien profitieren. "Zeit ist für Sie das Wichtigste", sagte Söder bei der Ankündigung zu Eltern. Sie sollen sich zusätzlichen Stress im Berufsverkehr sparen. Damit die Kinder betreut unterwegs sind, werde für Fahrten geschultes Begleitpersonal eingesetzt.