Von Andreas Glas, Johann Osel und Christian Sebald

Man muss Hubert Aiwanger nur kurz anstupsen, Stichwort Sonnenenergie, schon fängt er an zu schwärmen. Vom "Photovoltaik-Land Nummer eins" spricht der Wirtschaftsminister am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts, und natürlich meint er Bayern. Aber tut Bayern wirklich genug bei der Sonnenenergie? Könnte die Energiekrise wegen des Kriegs in der Ukraine nicht Anlass sein, eine Solarpflicht für sämtliche Neubauten einzuführen? Ach, sagt Aiwanger, "ich glaube, dass Photovoltaik mittlerweile so attraktiv ist, dass das auch ohne Pflicht funktioniert."